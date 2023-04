Inaudita amenaza de cobro judicial

Después de nueve años de haber contratado el servicio de cable a la empresa Sky TV y de pagar puntualmente, decidí cancelar la suscripción. Me obligaron a abonar un mes más, a lo cual accedí, pero, inexplicablemente, siguieron facturando y ahora me amenazan con un cobro judicial y hasta hablan de embargo, aunque no les debo nada.

