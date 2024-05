Hora y media para ser atendido en un banco público

Los jerarcas del Banco Nacional deberían descartar el nuevo sistema que están utilizando para atender al público. Por cuestiones de trabajo, todos los días debo de ir a realizar trámites y tengo que esperar, como mínimo, hora y media cada vez. Solo los ríos no se devuelven.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

Fiebre de drogas

Al igual que en el viejo Oeste durante la fiebre del oro, en Costa Rica se vive una ardorosa agitación producida por las drogas. Es común abrir el periódico o ver las noticias sobre los múltiples asesinatos en diferentes lugares. Es muy preocupante, ya que los costarricenses lo perciben como algo común hasta que son afectados personalmente, lo cual indica la falta de seguridad en todas partes.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Acuerdo con el Tec

El terreno comprado por la CCSS se dice que no reúne las condiciones necesarias. Si hubiera buena voluntad para un intercambio, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) recibiría esa parcela y cedería a cambio una pequeña área de la extensa finca en el campus.

El Tec se beneficiaría al tener una instalación médica de primer orden en sus instalaciones, lo que le permitiría incursionar en nuevas carreras como la ingeniería sísmica constructiva, dada la supuesta cercanía de la falla de Aguacaliente. También, Cartago tendría un hospital más cerca del núcleo poblacional al que daría servicio. Así todos saldrían ganando y la localización del futuro hospital ya no sería problema.

Orlando Morales Matamoros, Montes de Oca

Peligroso error

Coopeguanacaste me envió una factura por una compra que no realicé. Aunque no me afecta directamente, pues se pagó de contado y la cooperativa me explicó que es un aparente error a la hora de introducir en el sistema el número de cédula, me preocupa que otra persona utilice mi información personal para delinquir. Muy fácilmente, cualquiera puede ir y conseguir los datos privados con solo comprar un artículo que cueste ¢1.000.

María del Mar Burbano Molina, Santa Cruz de Guanacaste

Sin garantía

Compré una refrigeradora Whirlpool al Grupo Monge el 4 de abril, y desde el primer día no funciona. La empresa no acepta la garantía y me envía a hablar con el fabricante de Whirlpool.

Franklin Ávila Pérez, Heredia

Reclamo al BAC

Un sistema de reservas internacional no confirmó mi solicitud de hospedaje en un hotel, y aun así me lo cobraron dos veces de mi tarjeta. El reintegro se hizo solo por uno de los cargos, junto con un monto ínfimo del segundo. La gerencia del BAC Credomatic rechazó el reclamo tres veces, aunque tenía un seguro para cubrir problemas con este.

Natalia Campillo Córdoba, Curridabat

