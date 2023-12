El BCR debería poder cambiar el Quick Pass en remoto

Como si las carreras de las últimas semanas del año, las presas y las filas en los bancos no fueran suficientes, el Banco de Costa Rica (BCR) una vez más solicita, a través de anuncios en las pantallas de las estaciones de peaje, el cambio del dispositivo Quick Pass. No sé si existe una razón técnica para ello, pero si podemos operar un robot en Marte desde nuestro planeta, no imagino que sea imposible para el BCR evitar esta incomodidad a los clientes. Solo cobren y ya.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌