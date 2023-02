Dos grandes escritores: Julieta Pinto y José León Sánchez

Coincidieron, en mi caso, lecturas, editoriales y admiraciones para exaltar y rescatar a dos portentos de la literatura costarricense. La Nación, en su editorial del 4 de febrero, profundiza sobre dos escritores nacionales que, a pesar de que los conocemos, se fueron alejando de nuestro imaginario colectivo, probablemente por nuestra desidia; me refiero a José León Sánchez y Julieta Pinto. Es tanto lo que ambos dicen y denuncian en sus libros que deberíamos sonrojarnos por no ponerlos al alcance de las actuales generaciones y por no releer sus obras, por ejemplo, El despertar de Lázaro, de Julieta Pinto, y Cuando nos alcanza el ayer, de José León Sánchez.

