Compré por internet una lavadora Frigidaire al Grupo Monge el 16 de abril, y no se puede utilizar debido a que el agua se derrama desde la base. Ni la empresa Monge ni su centro de llamadas ni Frigidaire asumen la responsabilidad. Compré un problema en vez de una solución.

Michael E. Pinzas Cáceres, Heredia

Lectura del medidor eléctrico

Hoy, la mayor parte de los medidores eléctricos son digitales, y, por tanto, conviene saber “leerlos” para controlar el consumo. La pantalla del medidor muestra constantemente números digitales. Para obtener el consumo se toma el día de lectura que la compañía eléctrica hizo de forma remota y que aparece en el recibo.

Por ejemplo, si la revisión es efectuada el día 11 de cada mes y la última lectura fue 32.500, al día siguiente, si uno mira la pantalla del medidor y anota el número posterior a una cifra compuesta por varios ochos (88888), y diera, en este ejemplo, 32.510, entonces, el consumo de ese día fue 32.510 menos 32.500. Es decir, 10 kilovatios hora (kWh). Si usted mantiene ese consumo diario, en el mes, su recibo será por 300 kWh.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Hotel Condovac

He insistido en dos oportunidades para que el club me aclare algunos aspectos sobre la convocatoria a la asamblea del 10 de mayo, pero me tienen bloqueado. Como adulto mayor, no puedo ir hasta Guanacaste para realizar algunas consultas. Algo pasa, no hay transparencia y como socio minoritario estoy en indefensión.

José Gerardo Umaña Sánchez, San José

Costa Rica y Argentina

Los exgobernantes de Argentina quebraron la economía y la crisis resultante propició la elección de un economista libertario con intenciones de refundar el país.

Con una de las infracciones más altas del mundo, se habla del desguace del Estado y la oposición peronista controla el Congreso. En nuestro país, gobierna también un liberal que no tiene mayoría parlamentaria, que le pone palos a la carreta y como la economía no anda mal conserva cierto apoyo. Por el bien de los dos pueblos, esperemos un buen resultado de la gestión.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Salario global

No es justo que un empleado público que recién ingresa pueda ganar un salario mayor que el de quienes cuentan con experiencia laboral.

Jorge Carvajal Esquivel, Escazú

Directorio legislativo

Fue increíble ver en esta elección del Directorio la inmadurez mental y emocional de ciertos diputados que, contra el criterio de su fracción, votaron dominados por resentimientos al no cristalizar anhelos ni concretar planes previamente acordados con el apoyo de sus compañeros.

En el 2026, los partidos políticos deberán tamizar y pulir las listas de sus candidatos a diputados. Es urgente. La crisis política tiene sus orígenes en estas agrupaciones.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

