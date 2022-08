Cartas: Urología cancela citas

En marzo tenía cita de control en Urología del Hospital Max Peralta, para el chequeo periódico de la próstata; sin embargo, horas antes, me llamaron para informarme de que la cita se posponía hasta el mes de agosto.

Llegó agosto y, horas antes, recibí una llamada para decirme que la revisión quedaba para setiembre del 2024. Necesito el control, por cuanto mi próstata se agrandó. Es una barbaridad cómo tratan al paciente en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Hugo Trejos Agüero, Cartago

Tigo no da lo estipulado en los contratos de servicios. Yo pago una mensualidad para recibir cien megas, pero se mantiene entre treinta y cincuenta. Además, tengo que estar llamando a las oficinas en San Salvador constantemente.

Carlos Aguilar Segura, Escazú

¿Qué hacía el sábado 13 de agosto en el Top Outlet, en Alajuela, un microbús del Museo de los Niños?

Kattia Sánchez Rojas, Tibás

Todo indica que el sentido común no existe en el vocabulario del Ejecutivo. Por momentos, el gobierno me sorprende con buenas intenciones de reactivación y mejora, pero poco después me confunde con desafueros que atentan contra la salud pública, como la obligatoriedad de las vacunas contra la covid-19 y sus diferencias con la CNVE.

Ahora proponen el “uso recreativo” de la marihuana, como si no estuviéramos agobiados por el consumo excesivo de esta droga por la juventud. Son medidas populistas que confunden al no existir consistencia y certeza de acciones y política institucional.

Por ahora, les doy la oportunidad de enmienda, considerando el poco tiempo que tienen en el poder y la ineficacia de gobiernos pasados en la solución de problemas de larga data y gran envergadura, como la reforma del Estado, la calidad de la educación, la corrupción, el costo de vida, el endeudamiento público, la seguridad ciudadana, la infraestructura vial, la falta de diálogo entre poderes y de una ruta clara de gobernanza.

Espero que pasen de la oratoria presidencial a las acciones realistas y a los buenos resultados. Si le va bien al Ejecutivo, nos va bien a todos.

José Rugama Hernández, San José

Liberty me llamó para indicarme que pasó a cobro judicial algunos meses que supuestamente no le pagué. En el 2021, suspendí el contrato porque me pasé de casa y traté de hacer el traslado del servicio de Cabletica, pero no se pudo. Cancelé el contrato y la empresa recogió todo el equipo. Recientemente, les pedí los registros y aducen no tenerlos.

Alejandro Jiménez Cubillo, Curridabat

En Nicaragua se está dando una despiadada y sistemática persecución contra jerarcas, órdenes religiosas y sacerdotes católicos, lo cual el gobierno de Ortega y Murillo lo ejecuta mediante amenazas, encarcelamientos, acoso policial y expulsiones. Prueba de lo anterior es el grupo de religiosas que migró a nuestro país. Prevalece un sentimiento y un propósito gubernamental de desaparecer el catolicismo como credo religioso.

Llama la atención que el papa Francisco no se haya pronunciado ni levante la voz, como máximo jerarca de la religión católica, contra la gravedad de los hechos conocidos, cuya naturaleza exige su intervención inmediata.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

La información que maneja el sistema de Correos de Costa Rica no es real, y por un paquete que debieron haber enviado a mi domicilio tuve que ir tres veces a las oficinas a buscarlo. Mandé mi queja por correo electrónico y no se tomaron la molestia de leerla; responden con información inútil. Hablar con un supervisor es imposible.

Lourdes Mora Vega, San José

