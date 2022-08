Cartas: Ruta equivocada

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció la creación de 450 Ebáis para reducir las listas de espera. Me pregunto a cuáles listas de espera se refieren, por cuanto la función de los Ebáis es la atención básica primaria, es decir, el control regular de los pacientes, exámenes de laboratorio incluidos, y la prescripción de las recetas para sus medicamentos.

Para procedimientos específicos, los pacientes son referidos a las clínicas u hospitales. Con esta iniciativa, lo que se lograría sería un considerable aumento de la burocracia y del gasto estatal, que a fin de cuentas terminaríamos pagando los contribuyentes.

Patricia Odio Yglesias, Santa Ana

Elección presidencial Copiado!

Me parece un desacierto, por no usar otro término, que un grupo de diputados pretenda modificar el artículo 138 de la Constitución Política, que indica como necesario un porcentaje mínimo del 40% de los votos emitidos para elegir al presidente de la República, porcentaje significativo y representativo, para dejarlo en un 20%. Aducen como objetivo evitar una segunda ronda y el gasto que implica. Motivos de este tipo me parecen absurdos y antidemocráticos.

Dejen el artículo como está y que los costarricenses elijan libre y democráticamente a quien quieren. Una elección entre muchos candidatos exige reglas más estrictas de control y un mayor escrutinio de los electores. Por tanto, una segunda ronda no es un factor negativo desde el punto de vista de la pureza de los comicios.

El hecho de que partidos políticos no hayan podido acceder al poder en los últimos años no justifica este tipo de propuestas. Se necesitan iniciativas que permitan hacer conciencia, en el seno de cada uno de ellos, de lo bueno y lo no tan bueno que hayan hecho, para reforzar lo primero y no repetir lo segundo, así como elegir dirigentes, diputados y alcaldes idóneos para que los representen dignamente en la Asamblea Legislativa y los gobiernos locales, desarrollando programas de partido y negociando con otros grupos, y no solamente haciendo política partidista y de confrontación.

Por esta senda, seguramente conseguirán los votos para tener el honor de acceder a la jefatura del Estado.

Rodolfo Alfaro Murillo, Heredia

Servicio público Copiado!

Solicité a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) la desconexión del servicio eléctrico el domingo en la mañana y la reconexión, una vez terminados los trabajos de mantenimiento.

A pesar de que hubo un par de cortes de energía en otras partes de Heredia, el equipo llegó prontamente con una grúa hidráulica tanto en la mañana como en la tarde.

Rara vez recibo un trato tan amable y eficiente, no solo de un funcionario, sino también de los técnicos de campo. Me sorprendió. Señal de mis malas experiencias pasadas en otras instituciones, inclusive compañías privadas. Muy buen servicio al cliente.

Gerardo Huertas Arias, Heredia

Costa del Caribe Copiado!

Me produjo gran alegría ver la abundante presencia de turistas extranjeros disfrutando de las bellezas naturales de la costa caribe costarricense.

Según pude constatar con mi familia, el país goza de una alta reputación en países como Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Ecuador, Francia, Suiza o España. Familias enteras disfrutaron en playa Negra, Cahuita, playa Grande, Cocles y Manzanillo.

Lo inaceptable son las pésimas condiciones de la carretera; en Puerto Viejo, por ejemplo, el polo turístico-comercial más importante de la zona, en un tiempo hubo asfalto. Hoy predominan por todos lados los huecos llenos de agua y barro, no hay aceras y el turista se tira a las calles a sortear charcos y autos.

No sé qué estará esperando la Municipalidad de Talamanca para construir una calle nueva o si espera, como en la fábula, matar a la gallina de los huevos de oro.

Pedro Rafael Gutiérrez Doña, San Isidro de Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

