Cartas: Que no se pierdan las vacunas

Qué lástima que estén prontas a vencer las vacunas que con tanto esfuerzo adquirieron Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salud y el gobierno cuando la pandemia nos azotó con más fuerza.

Insto con todo respeto a quienes no les han administrado la dosis que les corresponde a ir, por su salud futura y porque es mucho el esfuerzo y dinero que se tirará a la basura, y porque muchos pueblitos del planeta desearían tenerlas.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

Calvario en la CCSS Copiado!

Me uno a la carta enviada el 25 de noviembre sobre el pésimo servicio al cliente que da la Caja. El problema se extiende a muchas instituciones del Estado, incluidos los bancos.

La sociedad debería crear una herramienta para evaluar permanentemente los diferentes canales de servicio que ofrece el gobierno, con la capacidad de publicar los resultados y brindar acciones a fin de mejorar.

Ricardo Brenes González, Pococí

Agradecimiento Copiado!

Hace dos meses, me operaron en Ortopedia del Hospital San Juan de Dios. En mí, sobran las palabras de agradecimiento por las atenciones, desde el personal de aseo hasta el equipo médico. Sería ingrato de mi parte expresar lo contrario, ya que hace 17 años estuve internada 15 meses y desde entonces la CCSS me ha dado lo mejor.

Nuestra pequeña Costa Rica cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, y desearía que todos los asegurados pudieran experimentar también una atención de calidad.

Joanna P. Chaves Mora, Rohrmoser

Justo homenaje Copiado!

Qué alegría más grande me dio al abrir La Nación y encontrarme en “Cartas a la columna” la solicitud de hacerle un homenaje a Marita Camacho. Ojalá sepan hacerle algo grande, como lo merece en vida. Muchas personas la amamos verdaderamente.

Ibeth Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Apoyo para todos Copiado!

Como costarricense, esperaba algo más digno en el primer encuentro de nuestra querida Selección. No se dio, y no voy a opinar sobre técnicas que desconozco; sin embargo, sigo admirando a Keylor Navas, porque nadie nos había representado tan dignamente como él y eso no lo borra nadie. Sería mezquino no reconocerlo.

Hay orgullo tico fuera del Mundial que debemos admirar: como el agricultor que siembra de sol a sol para darnos nuestro alimento, los que se esfuerzan en los colegios para asistir a una convención científica sin fondos estatales, un grupo folclórico que triunfa en Europa, comparsas sin financiamiento que nos dan emoción sin límites en un desfile en Nueva York o Pasadena, en el Desfile de las Rosas. Gente humilde que hace rifas o vende pan casero para representarnos.

Los futbolistas favorecidos, con todo pagado, en hoteles de lujo, habitaciones individuales, transporte de lujo y cenas de lujo no se esfuerzan y les vale el orgullo en unión de los federativos.

Sigamos adelante, apoyemos a nuestros niños que van hacia adelante, amemos a nuestra patria y defendámosla del narcotráfico, y unámonos en familia, que es la base de nuestra sociedad.

Hannia Hidalgo Quesada, Barva

Qué fácil es hablar Copiado!

Un minuto antes de que empezara el partido contra España muchos pronosticaban un empate y hasta la victoria de nuestra querida Sele, y decían cosas positivas. Apenas terminó el fatal partido, empezaron a aparecer los memes y los comentarios negativos.

El Mundial es para disfrutarlo, no para sufrir. Incluso los grandes pierden por escandalosos marcadores. Así es la vida, pasa algo negativo y se les viene el mundo. Un día malo cualquiera lo tiene.

Percy Piedra Alfaro, San Isidro de Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

