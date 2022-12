Cartas: Falta de seriedad en la CCSS

Uno de los medicamentos que me recetan se agotó en Medicina Mixta y Empresarial de la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que debía llamar cada cierto tiempo para consultarles cuándo llegaban. De eso van a cumplirse ocho días, y aunque me dicen que ya los tienen, cuando voy por ellos alegan que ya no hay.

