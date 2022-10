Cartas: Excusa inexcusable

He quedado estupefacto con el comunicado de Casa Presidencial desistiendo de apoyar la candidatura de doña Laura Chinchilla a la Presidencia del BID. Nominar una figura reconocida, local e internacionalmente, como ella, de ninguna manera puede considerarse inoportuna y, mucho menos, calificar su apoyo como “exponer al país a otra derrota”.

Lo que parece paradójico es que el presidente Chaves hace algunas semanas no encontró inoportuno e imprudente apoyar la candidatura orteguista en el SICA, desoyendo los argumentos de los exmandatarios de nuestro país. Parodiando a la Sele, no vayamos a Qatar porque nos exponemos a una derrota. En mi opinión, un acto de mezquindad y falta de visión.

William Murillo Montero

Belén, Heredia

Guardan silencio Copiado!

No me cabe la menor duda de que las recientes tragedias que enlutaron a más de 16 familias se pudieron haber evitado. Habló de lo ocurrido en Cambronero, donde hubo nueve fallecidos y de la famosa curva en las márgenes del Río Térraba, que en el pasado cobró la vida de dos personas y, recientemente, de otras dos que cayeron al cauce, junto a tres oficiales que estaban haciendo labores de vigilancia en dicho sector.

Así las cosas y a sabiendas de los peligroso de esos lugares, los señores del Conavi se quedan de brazos cruzados y ahora resulta que nadie tiene la culpa. El ministro de Transportes tampoco le ha dado mucha importancia al asunto y no se volvió a hablar más de lo acontecido.

Fernando Cordero Alvarado

Desamparados

Mala decisión Copiado!

Otra mala decisión del presidente Chaves al no querer apoyar la candidatura de Laura Chinchilla para la presidencia del BID. Es una muestra más de su mezquindad y de cómo politiza casi todas sus decisiones. Doña Laura tenía una posibilidad grande de ganar el puesto, como respaldo tenía en su currículum el haber sido presidenta de nuestro país y muchas otras calidades excepcionales. Es una lástima y una pérdida para el país.

Jean R. Redmond

San Vicente de Moravia

Pésima atención Copiado!

Desde hace tres años mi experiencia como cliente de Coopeservidores ha sido desastrosa. No entregan a tiempo las facturas electrónicas de los pagos mensuales y generan enredos con el pago de las cuotas de préstamos y seguros. He planteado la queja al personal de servicio al cliente y la contraloría de servicios, incluso hasta la Gerencia General, pero los problemas continúan y no hay interés en resolverlos.

Laura González Picado

San José

Examen urgente Copiado!

No entiendo por qué el MEP decide relegar el examen de idoneidad, es urgente saber en manos de quien está la pésima educación que están recibiendo nuestros niños. Los niños de escuelas públicas no saben leer, redactar y ni hablar correctamente. Ya en el colegio, no pasan los exámenes de admisión de las universidades públicas. ¿Será por eso que hay tanta deserción escolar?

La desilusión en las mentes inmaduras es tan nociva que los hace presa fácil del narco, al ofrecerles lo que la escuela les robó. El examen es indispensable y urgente. ¿Será que temen que nos demos cuenta de lo mal preparados que están nuestros docentes?

Marjorie González

Curridabat

Felicidades Peñita Copiado!

Durante muchos años trabajé para el ICE, lo cual me mantuvo muy ligado a Liberia. Ahí conocí a distinguido joven periodista que llamábamos Peñita, una persona recta, amable y cariñosa, no tenía preferencias ni distingos para nadie, solo se enfocaba en su gente guanacasteca. Peñita, honor a quien honor merece.

Francisco Javier Murillo Castro

San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

