Cartas: Equipaje perdido

El 1.° de enero regresé de un viaje con mi familia, realizado en la línea aérea Volaris, y una de nuestras maletas no llegó, lo único que me indican es que siguen buscando, pero no se hacen responsables. Estamos atados de manos ante las aerolíneas, y de los seguros, mejor no hablar.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌