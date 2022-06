Cartas: Balazos todo el día y toda la noche

Ya basta de tanto ruido, de amaneceres escuchando balazos, del silencio roto debido a las constantes y estridentes detonaciones. No hay respeto ni sábado ni domingo, mucho menos un feriado. Ya sea bajo la lluvia o a pleno sol, el sonido de las balas nunca se detiene.

Este es un vehemente llamado a las autoridades de la Municipalidad de Santo Domingo y del Ministerio de Salud en busca de una solución expedita al problema que nos causa el polígono de tiro Rancho Arizona. La paz y la salud deberían ser las prioridades.

Melissa Solano Morales, Heredia

Sin teléfono

Por razones personales, no le pagué la factura telefónica a Movistar, hoy Liberty, y me cortaron el servicio. Pero ocho días después de ponerme al día, me quedé sin teléfono otra vez.

Por WhatsApp me pidieron ir a la oficina, y ahí detectaron un daño en el dispositivo. Trataron de repararlo y cambiaron el chip, pero sigue sin funcionar. Después de solicitarles una explicación, me indicaron que bloquearon el IMEI. En la oficina me piden que llame, pero en el call center me dicen que vaya a una de las oficinas.

Luis Francisco Tames Víquez, San José

¿De vacaciones?

Debo hacerme unos exámenes clínicos en el Ebáis de San Francisco de Dos Ríos, administrado por Coopesana. He ido tres semanas seguidas para conseguir una cita y no las están dando. ¿Qué están haciendo los trabajadores del laboratorio y por qué no han buscado una solución al problema como en otros lugares? Parece que están de vacaciones.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Espera llamada

En el Banco Davivienda no contestan correos ni llamadas. El 9 de junio les pedí una asesoría y aclaración, y no tengo respuesta.

Claudio Ghirardi Vendramini, Alajuela

Poder Judicial

El reclamo del presidente al Poder Judicial fue mal enfocado, según el artículo 41 constitucional. Lo que debe pedirles es que el presupuesto sea aplicado totalmente en lo que dicta ese artículo. Pero hoy se reparten los recursos en sueldos y salarios por impartir una pobre justicia no pronta y no cumplida. En ese poder judicial se burlan de la voluntad del constituyente.

Y como todos sabemos, dejan prescribir casi todas las demandas por no estar a la altura del uso correcto del derecho y no gastar lo que creen es suyo.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Urgentes arreglos

La basílica de Cartago no solo es referente para el pueblo costarricense creyente, sino también destino de muchos turistas, por lo que deben darle mantenimiento: el atrio está enmontado; los jardines, mal cuidados; y se ve suciedad por doquier.

La fuente decorativa está en total abandono; las paredes y los pisos de la gruta, manchados y desgastados; las vitrinas del museo, feas o desordenadas; el techo y las paredes exteriores, desaseadas y despintadas.

Hago un llamado a las autoridades eclesiásticas, al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y a la Municipalidad de Cartago a intervenir antes de la romería.

Manuel Araya Barboza, Montes de Oca

Valentía presidencial

Creo que el presidente tiene razón al hablar sobre la situación del Poder Judicial. La burocracia y el tortuguismo lo han acaparado. Pero el periódico La Nación, antichavista cien por ciento, no lo va a apoyar.

Todos los días este medio aprovecha cualquier razón para desinformar al mandatario. Qué tristeza que la ciudadanía no tenga derecho de leer las buenas nuevas que el presidente nos trae.

Ronald Villalobos Leiva, San José

