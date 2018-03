Con respecto a la carta del señor Alexánder Chaves Solórzano (23/3/2018), titulada “Nada fue gratis”, informamos que procedimos de inmediato a revisar su caso. El señor Chaves tiene un plan pospago que no aplica para la promoción. Se efectuaron las verificaciones pertinentes en el sistema para comprobar si había evidencia de este ofrecimiento, pero no se encontró dato alguno. No obstante, el 19 de marzo, el Área de Servicio al Cliente concedió un 25 % de descuento sobre la factura que tenía pendiente, lo cual fue aceptado por el cliente satisfactoriamente.