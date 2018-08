El lunes fui a la sucursal de la agencia Kia en Curridabat a que le dieran el mantenimiento de los 10.000 kilómetros a mi carro. Como el trabajo tardaba unas tres horas, decidí esperar y trabajar mientras tanto, pero como el volumen del televisor era tan alto y el programa no era de mi agrado, les pedí a los trabajadores que le quitaran volumen. Me respondieron que solo el gerente tenía el control remoto y ellos no estaban autorizados a hacerlo, por lo que fui a buscar al gerente, quien de mala actitud se negó a cambiar de canal porque yo no era la única clienta en la sala de espera, aunque sí accedió a bajarle el volumen al televisor.