Cartas a la columna: Mujeres en el Congreso

Un motivo de orgullo para las mujeres es la composición de la próxima Asamblea Legislativa; un hito histórico en la lucha femenina por ocupar cargos públicos. En estas elecciones se cumplió por primera vez la ley de paridad, lo que dio como resultado que 27 de las 57 curules —casi un 50%— serán ocupadas por mujeres.

Al obtener tan alto grado de representación política, las diputadas también asumen un gran reto, pues la participación femenina tendrá un enorme peso en las acciones y decisiones del Congreso.

Es deseable que los nuevos diputados y sus jefaturas de fracción escojan bien a los cinco asesores que les serán asignados a cada uno para asegurar la capacidad suficiente para brindarles asistencia técnica, jurídica y política.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Costo de la gasolina

El costo del combustible origina mucha preocupación. Una gran parte se debe al impuesto que los gobernantes no quieren modificar por el cuantioso ingreso que genera al fisco.

Esta situación puede ser resuelta de forma sencilla, ya que se trata de un porcentaje del precio del combustible. Si el combustible sube, también el impuesto; y al bajar, se produce lo contrario, a favor o en contra del fisco o del consumidor, dependiendo del costo del petróleo.

¿Por qué no se cobra una tasa fija para mantener estabilidad en el precio y, a la vez, ingresos para el fisco? No hay razón para que Tributación obtenga un beneficio mayor cuando el precio sube, ni para que se afecte negativamente cuando se reduce, lo cual sucede frecuentemente. Al consumidor tampoco lo perjudicarán las grandes variaciones.

La tasa única se deberá establecer de acuerdo con el comportamiento histórico del petróleo y no el actual.

Bernardo Morsink Schaefer, Heredia

Beneficio desaparecido

Pese a que se me confirmó que tenía unos ¢120.000 para descontar de mis compras en PriceSmart Santa Ana, mi saldo aparece en cero. Nadie supo explicarme qué había sucedido. Ahora debo esperar no sé cuánto tiempo para que encuentren la razón de esta anomalía.

Nelson Sibaja Mora, Alajuela

Crisis educativa

Creo que muchos costarricenses como yo añoran el privilegio de conocer y ser formado por grandes educadores, capaces y visionarios, que hicieron grande a este país, hoy sumido en la peor crisis educativa de la historia, en la que abundan maestros y profesores sin vocación y sin preparación, asesorados por un Ministerio de Educación mediocre y desorientado, como lo revelan las pruebas FARO. Oscurantismo educativo.

Álvaro Vallejo Fuentes, Heredia

Asignar pupitres

Estoy de acuerdo con Marlen Durán Chavarría con respecto a los pupitres escolares. Sugerí en algún momento que a cada estudiante se le asigne un pupitre durante todo el año y que sea su responsabilidad cuidarlo como algo propio.

Es urgente que los padres de familia participen en el cuidado y mantenimiento de las escuelas y los colegios a donde asisten sus hijos, en labores de limpieza, pintar y reparar.

La educación y la alimentación son gratuitas. Nada cuesta reparar lo que rayan y rompen los hijos. Que firmen un documento al recibir su pupitre y lo entreguen igual o mejor. Al finalizar y volver a clases, pintar y lavar el centro educativo sería lo correcto.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Cobro de cuotas

Desde hace dos años, por un error de contabilidad del Colypro, la deducción de cuotas se hace de manera incorrecta. El viernes envié un formulario de actualización de datos para, entre otras cosas, llegar a un acuerdo de pago, pero cometí un error en una palabra, por lo que debía enviarlo de nuevo.

Intenté entrar a la página del Colegio, pero no pude. Me informaron de que la están actualizando y tardará, cuando menos, una semana en estar lista. Las soluciones me parecieron increíbles: reenviar el formulario solo si tengo firma digital (que no tengo), presentarse personalmente en la oficina entre semana o ir a Desamparados de Alajuela un sábado; de lo contrario, debo seguir esperando que actualicen la página y, mientras tanto, el cobro de las cuotas sigue siendo incorrecto.

Una sola equivocación me ha hecho perder tiempo y paciencia; el error del Colypro sigue sin corregirse. ¿Por qué la persona afectada es la que tiene que hacer un sinfín de trámites?

Eugenia Soto Suárez, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.