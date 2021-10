Cartas a la columna: Idoneidad para el puesto

Apoyo la sugerencia que Crisanto Badilla (24/10/2021) hizo en esta sección. Aun el trabajo más sencillo requiere unas condiciones para probar la capacidad del trabajador.

No contratamos una fontanera para los trabajos eléctricos. ¿Por qué no es así para la persona que representará y va a tener el país bajo su control? Es casi una burla que 27 personas aspiren a la presidencia. Todas, aparentemente, piensan que poseen aptitud para el puesto.

Los votantes tenemos derecho de saber lo mínimo de ellos: de donde vienen (provincia), educación, experiencia, trabajos anteriores, los éxitos en su vida, un breve plan de sus metas para el país y algo de su familia.

Jean R. Redmond, San Vicente de Moravia

Falsas ilusiones

Fabricio Alvarado propuso titularizar la exploración y explotación de los recursos naturales. «Queremos saber qué tenemos en oro, en gas natural y petróleo, con el objetivo de bajar la deuda pública», dijo.

Según el geólogo Allan Astorga no hay confirmación de la existencia de yacimiento de petróleo o gas natural, y son irresponsables quienes afirman que debajo del país hay $350.000 millones en petróleo y gas natural. Salvaje no es quien vive en la naturaleza, salvaje es quien la destruye.

Carlos Luis Baradín Mora, San José

Sin conexión en el sistema del Banco Popular

Este fin de semana las plataformas del Banco Popular no funcionaron y los usuarios no pudimos usar las tarjetas de crédito y débito o sacar efectivo de los cajeros automáticos.

Cuando este no es el problema, cosa que sucede constantemente, es otro: al salir del sistema de la banca en línea y querer volver a usarla aparecen las respuestas automáticas «acaba de hacerlo» o «tiene una sesión activa», debido a lo cual uno debe esperar unos minutos, pero en realidad es mucho más tiempo. Qué enorme ineficiencia bancaria.

Jorge Marchena Rosabal, Curridabat

Perdón de deudas

Ignominioso es el hecho de que se quiera condonar las deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a los sectores público y privado mediante una ley que autorizaría a la institución a perdonar el principal, multas, recargos e intereses a los trabajadores independientes y multas, recargos e intereses a los patronos.

La Junta Directiva resolvió que no lo objetará, pese a que la Dirección Jurídica recomendó hacerlo. Según un medio de comunicación, a marzo del 2021, los patronos, trabajadores independientes y asegurados voluntarios debían ¢892.360 millones a la CCSS. ¿Cómo es posible que vayan a condonar esta astronómica suma, especialmente al sector patronal, y quieran, al mismo tiempo, aumentar la edad de retiro y disminuir el monto de la pensión, es decir, trasladar al trabajador, alegremente, el peso del ajuste para «sanear» las finanzas de la CCSS? ¿Será solamente el trabajador el que pague nuevamente los platos rotos?

Óscar F. Vargas Madrigal, Heredia

Impuesto inapropiado

El gobierno envió a la Asamblea Legislativa un proyecto para crear un impuesto especial sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social, lo que afectará en mucho a la institución y el apoyo que a lo largo de décadas ha brindado a una diversidad de organizaciones de bien social. Además, es casi seguro que estimulará la venta de lotería informal.

Diputados: no apoyen el proyecto, no perjudiquen a tantas organizaciones e instituciones que son favorecidas por una entidad que lo único que ha hecho es servir al país.

Fernando Villalobos Sole, San José

Contra la ley y el idioma

En el Poder Judicial no entienden los artículos 76 y 41 constitucionales ni la cacareada independencia de poderes descrita en el 9. Su irreal concepto de administración no los deja ver que no priman los beneficios salariales, sino la velocidad de resolución, como fue el deseo del constituyente.

Primero deben ser eficientes en forma y tiempo con más personal y calidad de trabajo. Luego, si sobrara presupuesto, pueden darse un festín de pluses en sus sueldos y salarios. Por el contrario, es una muestra más de manoseo del derecho y el uso correcto del idioma al poner las cosas al revés como lo hacen en la actualidad.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados