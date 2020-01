El martes, 7 de enero, Gaetano Pandolfo Rímolo, conocido como Tano, llamó la atención sobre algunas palabras en uno de los excelentes artículos de Jacques Sagot. No hay duda de que para leerlo debemos tener un diccionario a la par, por lo tanto, no existe cuestionamiento para sus escritos. No solo nos deleitamos y fagocitamos (absorbemos) sus publicaciones, sino que también enriquecemos nuestro léxico.