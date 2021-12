Cartas a la columna: Ejemplo de eficiencia

En estos días en que muchos nos quejamos, justificadamente, de ciertos servicios públicos, deseo dejar constancia de mi admiración y agradecimiento a la Dirección General de Migración y Extranjería, el Banco de Costa Rica en barrio Amón y Correos de Costa Rica porque el sábado a las 10 de la mañana un representante de EMS Courier vino a nuestra casa a entregarnos los nuevos pasaportes de mi esposa, un hijo y el mío. Trámite hecho el jueves 16.

Nos llena de optimismo el constatar que todavía tenemos instituciones eficientes. Felicitaciones.

Rolando Moreno Calvo, Moravia

Mala experiencia

He vivido la peor experiencia financiera en mi vida debido a la lentitud de Credix para hacer devoluciones de dinero cuando se ha sido víctima de fraude; además, sus respuestas no son concretas.

Douglas Quesada Madriz, Cartago

Actividad antipedagógica

Mucho se ha hablado y escrito sobre las pruebas FARO, pero a mi juicio no se ha dicho lo más importante: que es una megaprueba para multitud de alumnos de primaria y secundaria que obviamente poseen infinidad de diferentes características psicosociales. Algunas les ayudarán con la prueba y otras, la mayoría, no, destinándolos al fracaso.

En lugar de fortalecerlos en el aprendizaje, afectará negativamente su autoestima, sentimiento trascendental para el buen aprendizaje. No me extraña tal ocurrencia, puesto que procede de un modelo curricular en que, subrepticiamente, pululan dos antivalores: la competencia y el individualismo. Buenos para la cancha y el gimnasio, pero no para el aprendizaje. Abundando en las aulas, el docente al enseñar y evaluar no toma en cuenta esas particularidades.

Carlos Masís Acosta, Cartago

CNP y derechos humanos

Los pacientes atendidos en los hospitales públicos, los 10.000 alumnos de escuelas y colegios que reciben alimentos en los CEN-Cinái y los reclusos tienen un denominador común: reciben sus alimentos por medio del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) administrado por el Consejo Nacional de producción (CNP).

Las entidades obligadas por ley a comprar los alimentos al CNP han presentado quejas ante distintas instancias: Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes y la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos, foro de la Asamblea Legislativa que investiga el trabajo del CNP.

Denuncian deficiente calidad, precios altos, falta de numerosos alimentos en los pedidos y hasta trato irrespetuoso de algunos proveedores.

Según el reglamento, le corresponde al CNP sustentar las compras de alimentos para las instituciones de conformidad con las ventajas comparativas de los oferentes, bajo los criterios de calidad e inocuidad, que revisa la Dirección de Calidad Agrícola, así como las medidas, servicio y precio.

¿Por qué, entonces, están obligados a aceptar aumentos de precios con márgenes superiores al 50 %, como en el caso de algunas carnes? (La Nación, 15/12/2021). Los funcionarios del CNP y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no han dado una explicación clara sobre las causas de tales desajustes; tampoco, la dirección administrativa del Hospital Nacional Psiquiátrico, encargada del contrato de la CCSS con el CNP.

Entonces, ¿quién defiende las gigantescas erogaciones del Estado y los derechos humanos de los que reciben estos alimentos?

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Mujeres y pensión

Me duele la reforma de las pensiones por el impacto en las mujeres que cumplen doble jornada no reconocida. Muchas de ellas laboran desde los 18 años. Yo habría hecho una excepción con las mujeres de 55 años hoy que a los 60 años hayan acumulado las 410 cuotas, muchas tendrán más.

Cuando menos para reconocer sus largos dobles trabajos. En la anterior reforma, el corte se estableció a los 57 años. Hoy las mandaron tres años más adelante: hasta que cumplan 63, y no pocas de ellas llevan 42 o más años de trabajo. ¿Cómo fue posible si en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social hay cinco mujeres?

Mario Valverde Montoya, San Rafael Montes de Oca