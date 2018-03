El 11 de febrero un incendio causado por los cables de la calle me dejó sin electricidad y con tres artefactos eléctricos inservibles (pichel eléctrico, microondas y equipo de sonido). El inspector de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) comprobó el daño y admitió que el accidente es responsabilidad de la CNFL. Me ordenó que encargara el arreglo de los artefactos a un técnico. Me aseguró que en 10 días la Compañía me comunicaría si cubriría los gastos de reparación. Sin embargo, no me han llamado y mis múltiples intentos de hablar con la CNFL fueron en vano.