Durante más de 20 años fui cliente de las tarjetas del Citibank sin ninguna queja. Tardó en asumir el negocio Scotiabank y empezaron los problemas para mí. No me envían los estados de cuenta, llamo a Servicio al Cliente, hacen la gestión, dan un número de trámite, pero nada. Variaron los números de cuenta cliente y no me los suministran. Supongo que si me atraso sí tendré a toda la organización encima. Lamento tener que cerrar las tarjetas próximamente.