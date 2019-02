¿Por qué Dos Pinos, si es de grandes emprendedores, la natilla Delactomy, que ayuda a quienes no pueden consumir lactosa, no la elabora también sin sal? Además, contiene un alto porcentaje de sodio (5 %). Mis doctores me informaron que debo consumir poca sal para evitar acelerar el cáncer de próstata. Los enfermos de hipertensión deben consumir menos de 3,8 gramos de sal al día.