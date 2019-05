El 1.° de mayo hice un pedido a Taco Bell por medio de Uber Eats. No me encontraba en mi casa, y por más que intenté cambiar la dirección, me devolvía a la pantalla donde dice que la orden ya está lista. Aun así, lo mande. Le escribí al repartidor para solicitar hacer la entrega en otra dirección, pero respondió que no podía. Pensé que no habría problema, pues de la casa de mi madre a la mía tardo dos minutos en auto.