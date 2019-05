Llevo varios meses sufriendo con los pagos en línea, sale el comprobante y luego el proveedor indica que no recibió el dinero. Reviso y me encuentro con que la transferencia no se efectuó, aunque tenga el comprobante en mis manos. No es una ni dos, son muchas las veces y no es aceptable en un banco con tanta trayectoria y experiencia.