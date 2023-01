Carta de la madre de la fiscala Criss González

Presidente de Costa Rica y diputada Pilar Cisneros: hay personas que quieren tirar su lodo a gente pulcra como mi hija Criss González Ugalde, de la que estoy orgullosa de ser madre. Pero ¿saben qué? Dios escribe recto sobre líneas torcidas. También me duele ver que el Poder Judicial, en lugar de salir en su defensa, la investigue tras ser amedrentado por el Poder Ejecutivo. Malos augurios para mi amada Costa Rica se avecinan. Soy una señora como la de Purral o de otras comunidades, que sacaron a sus hijos adelante y hoy día son profesionales honrados y honorables por méritos propios.

Cecilia Ugalde Robles, Mata Redonda

Estados de cuenta Copiado!

He sido cliente del Banco Promerica durante más de 25 años; no obstante, en los últimos cinco años, los estados de cuenta en formato PDF no se pueden abrir ni en el celular ni en la computadora. Aparece el mensaje “error documento dañado”.

Recibo estados de cuenta de bancos y de muchas otras instituciones en PDF, y no tengo ningún problema. Me presenté en la sucursal La Tropicana, en Alajuela, y me indicaron que no pueden hacer nada, que todos los meses, tres días antes, debo llamar para que me envíen los informes en otro formato. Sin palabras. Es increíble que con la tecnología que existe y tratándose de un banco con cobertura en toda Centroamérica, los informáticos no hayan podido corregir la anomalía.

Victor Hugo Vargas López, Alajuela

Buses de San José Copiado!

Las gradas de los buses que dan servicio en la capital son muy estrechas y de gran altura, imposibles de subir o bajar cuando se es adulto mayor. No me explico cómo les permiten circular en condiciones tan deficientes, y los usuarios no tenemos derecho al reclamo. Además, algunos choferes son groseros.

Yamira Soto Rodríguez, Zapote

Auditoría de la CCSS Copiado!

El 1.° de setiembre del año pasado, entregué una nota dirigida al auditor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde le solicito me informe sobre el faltante en mi pensión por un monto de ¢97.568,21, pues el aumento autorizado por la Junta Directiva rige a partir de junio del 2021.

Ahora le informo que para el aguinaldo que me correspondía en noviembre del 2021 se debió tomar en cuenta el incremento, y tampoco se hizo. Me deben ¢83.545,86. Por tanto, le solicitó, muy respetuosamente y con fundamento en el artículo 27 de la Constitución Política, que me informe dónde están los ¢181.114 que me adeudan.

Luis Alberto Guzmán Leiva, Ciudad Colón

Felicitaciones Copiado!

Mis más sinceras felicitaciones al personal administrativo de la FarmaValue de San José, del Banco Nacional 50 metros al oeste, por su entrega y dedicación cuando nos atienden a los adultos mayores. Ojalá sea un buen ejemplo de trato cortés y digno para las otras farmacias.

Mario Romero Orozco, San José

Premio del gordo Copiado!

Adquirí lotería del gordo por medio de la herramienta digital y gané ¢162.500 en el sorteo del 18 de diciembre del 2022. Cuento con cinco fracciones del número 99 de la serie 773. Al hacer la compra no contaba con cuenta IBAN registrada, lo hice un día después del sorteo.

Me dijeron que solo en las oficinas centrales tramitan el pago y, para eso, debía viajar a San José (desde Quepos, donde resido). Fui el 11 de enero y todavía no me dan el premio. El funcionario que ordena hacer el depósito ha enviado varios mensajes por correo electrónico; sin embargo, nadie procede.

Katerina Widdowson Inurreta, Quepos

