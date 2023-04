Cambios en contrato de plan vacacional

En Semana Santa, en el hotel El Tucano, en Aguas Zarcas de San Carlos, nos ofrecieron un paquete vacacional por siete años, que incluía como novedad la posibilidad de ir en la temporada alta, es decir, en la Semana Mayor y la semana 52, que no contemplan otros hoteles. Insistimos en que solamente si eso era así estaríamos de acuerdo. Como el vendedor nos lo confirmó, mi esposa y yo firmamos el contrato. Pues resulta que no es como nos lo prometieron, y vamos a tener que ir al hotel probablemente a ver llover.

Luis Ordóñez Calvo, Heredia

Respuesta del TSE Copiado!

En relación con lo expuesto por Glen Rodríguez (16 de marzo), el TSE aclara que la institución no se limita a la expedición de cédulas y a la organización de elecciones. Tiene a su cargo el registro de hechos vitales y actos civiles de los costarricenses, información que alimenta las bases de datos de las que se nutren la institucionalidad pública y un gran sector de entes privados. Resuelve, en promedio, 300 procesos contencioso-electorales al año y más de 7.500 resoluciones sobre naturalizaciones. También, promueve la formación en democracia capacitando a los partidos políticos y agentes electorales; supervisa, durante todo el año, asambleas partidarias; y fiscaliza las finanzas de los partidos, entre otras delicadas tareas.

En respuesta a William Monge (20 de marzo), declarar los puestos exclusivos y excluyentes no es sinónimo de exclusión de la ley marco. Desde el 10 de marzo, aplicamos un salario global transitorio y la definición de las familias y salarios globales respetará los parámetros y topes de la legislación, sin incidir negativamente en los compromisos fiscales adquiridos por el Estado, ni aumentar arbitrariamente el gasto salarial.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa del Dpto. de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE

Insólita solicitud Copiado!

Liberty dice que adeudo una suma por un número telefónico que no es el mío ni he solicitado. Ellos me piden demostrarlo, pero es a Liberty al que le corresponde demostrar que la línea es de mi propiedad.

Giovanni Feoli Sánchez, Tres Ríos

Gestión del agua Copiado!

Un recurso natural más importante que el agua no hay. Un bien de dominio público más relevante que el agua tampoco. Una institución más necesaria que el AyA para la rectoría y gestión, menos. Por su ley constitutiva, el AyA, órgano científico-técnico, cumple la doble función de rector y operador de la gestión del agua para consumo humano y, por ello, puede delegar, en forma limitada, esa potestad a las Asadas. Es un sinsentido pensar que la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente, órgano político, puede cumplir esa misión.

Freddy Pacheco León, Heredia

Problemas mayores Copiado!

Están ocurriendo hechos que complican los graves problemas nacionales. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no tiene un norte para actuar y la coordinación con el Poder Legislativo es escasa o improductiva; mientras, en este último órgano unicameral, en casi todos los períodos de sesiones ordinarias, lamentablemente, predomina la presentación de proyectos de ley que son ocurrencias e improvisaciones de algunos diputados.

Los legisladores olvidan que su agrupación política entregó un programa de gobierno al electorado en las elecciones del 2022. Entonces, planes y proyectos van y vienen en los recintos de los máximos poderes de la República sin la planificación y el análisis necesarios, y estos, al final, por la imprevisión, deben ser retirados, lo cual constituye un típico derroche de recursos públicos de toda índole al máximo estilo costarricense, muy dado en los últimos tiempos.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

