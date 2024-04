AyA cobra el agua contaminada

Mi familia fue una de las afectadas por la contaminación del agua en febrero y marzo. La factura de marzo vence el 18 de abril, por lo cual estamos al día. Pero sin aviso, apareció una segunda factura con vencimiento un día antes: 17 de abril.

Están cobrando, entonces, febrero, aunque ese mes no debíamos pagarlo debido al problema conocido, tal como la misma institución lo notificó por correo electrónico el 24 de marzo. Como lectura actual, colocaron un consumo de 0 y, para colmo de males, el encabezado dice “Saldo arreglo de pago”, ¡qué ingratos!

No estoy pidiendo que el AyA se comunique conmigo, no lo he hecho ni lo voy a hacer, porque estoy convencido de que no estoy solo en esto. Somos 107.000 los afectados por el agua impotable.

Esteban Juan Clemente Dörries, Calle Blancos

Separación de poderes

Es completamente vergonzoso e inaceptable ver un grupo de diputados correr a Zapote a negociar la integración del Directorio legislativo con el Ejecutivo, ocupado por alguien que en su gestión se ha dedicado a irrespetar el Estado de derecho.

Es una burla al principio de separación de poderes, que impide el naufragio de la libertad, pues según Montesquieu, es una experiencia eterna que todo hombre con poder tiende a abusar de él y llega hasta donde encuentra límites.

Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que por la disposición de las cosas el poder frene al poder, sentencia Montesquieu. Ese es el sentido de la independencia de poderes. No olvidemos este principio porque su inobservancia amenaza nuestra democracia. No podemos permitir el mercadeo político.

Cecilia Cortés Quirós, Escazú

Daños en propiedad

En noviembre, presenté una denuncia en la Municipalidad de Garabito y en enero me respondieron que sí hubo daños en mi propiedad, pero sigo esperando que me informen cuál es el trámite para que los daños causados por la Alcaldía sean reparados y la denuncia surta efecto.

Gisenia Vargas Villarreal, Calle Blancos

Mandamiento

He escuchado a este presidente y al anterior hablar del “onceavo mandamiento”, y citan lo que desde su errado punto de vista corresponde a su vago modo de entender el idioma. Pero en la Biblia, Jesucristo citó el otro mandamiento que se agrega a los existentes. En Juan 13:13-35 se puede leer sobre esto y bastará con consultar y no seguir dando muestras de poca comprensión lectora.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Cargo de más

Soy cliente fiel del BAC, utilizo y pago mis tarjetas de crédito a tiempo. El mes anterior, por descuido, deje un saldo de ¢300.000. Este mes, para mi sorpresa, adicionalmente a los ¢10.397,8 de intereses esperables, me están cobrando ¢23.209,6, monto que, me indican, es un “cargo por servicio” que no están rembolsando. Estoy pagando más de un 10 % del monto adeudado en un claro ejemplo de abuso contra el consumidor.

Luis Alfredo Marín Alvarado, Heredia

Medicinas y burla

El despacho de recetas en la clínica Ricardo Jiménez Núñez siempre ha sido deficiente, pero en los últimos meses se ha vuelto peor. Ahora tardan hasta ocho días, a tal punto que uno se queda sin tratamiento. Me dijeron que si quería quejarme acudiera cuando se encontrara el director de la clínica.

Javier Montes de Oca Sánchez, Goicoechea

Mina de Crucitas

Quisiera saber qué opina el exdiputado Edgardo Araya, uno de los principales opositores a que la empresa Industrias Infinito, de capital canadiense, explotara la mina de Crucitas, en San Carlos. La invasión de coligalleros, aparte de la pérdida del oro, deja las tierras contaminadas con cianuro y otros químicos.

Jorge Delgado Murillo, San José

