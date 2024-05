Usuarios utilizan fotos de Alaska en publicaciones sobre falsa inundación en terreno del nuevo hospital de Cartago

Varias publicaciones en redes sociales muestran imágenes de sitios de Alaska, Estados Unidos, para referirse al terreno donde se construirá el nuevo hospital de Cartago, Max Peralta. Además, afirman que el centro médico se levantará sobre un humedal o en una zona colindante, sin embargo, la información es falsa.

Una de las publicaciones utiliza una fotografía de área de vida silvestre de Alaska y dice: “Ayer después de la lluvia. Aquí se construirá el hospital de Cartago”. Otra menciona: “El daño económico que le provocará la construcción del hospital de Cartago a la CCSS será de antología. Colinda con humedal protegido”.

Al realizar una búsqueda en Internet de la imagen que se utiliza para “mostrar” la supuesta inundación que habría sufrido el terreno del nuevo centro médico, La Nación encontró una imagen idéntica en el sitio web Defenders of Wildlife, específicamente en su artículo titulado “Alaska’s Wildlife in the Crosshairs”.

Por otra parte, el ministro de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenbach, indicó que esa entidad ratificó la viabilidad ambiental emitida por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) mediante la resolución N° 1668-2023, donde se certificó que no existe ningún humedal en el terreno de 11,8 hectáreas ubicado en El Tejar, de El Guarco.

Tattenbach emitió la resolución el pasado 2 de abril, al declarar sin lugar un recurso de apelación presentado por María Ángela Mata Guevara, presidenta de la Asociación Pro Hospital en Cartago. Ella impugnó la resolución N° 1668-2023, por medio de la cual Setena concedió la licencia ambiental el pasado 1.° de noviembre.

El ministro decidió mantener en firme la resolución de Setena al considerar que el terreno en el cantón de El Guarco cumple con las condiciones ambientales para construir un nuevo centro médico.

Nuevo hospital de Cartago lo construirá empresa mexicana

El pasado 22 de mayo, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adjudicó la construcción del nuevo hospital en El Guarco a la empresa mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructuras S. A. de C. V., siguiendo la recomendación de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología de la institución.

La decisión fue respaldada por tres representantes de los trabajadores y tres del sector patronal, mientras que los tres delegados del Gobierno votaron en contra.

El ministro Tattenbach, aclaró que la resolución de Setena no constituye un permiso definitivo. La CCSS deberá completar los trámites legales requeridos, incluyendo la obtención del permiso de ubicación y sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud.

La ministra de Salud y segunda vicepresidenta, Mary Munive, advirtió el 7 de diciembre que no aprobará la habilitación del hospital si se construye en ese terreno.

Munive y María Ángela Mata sostienen que el terreno es peligroso debido a su ubicación en una zona industrial con empresas que podrían sufrir accidentes que afecten el hospital. Munive mencionó a Químicos Holanda (a 365 metros), Dekra (a 162 metros), Servicentro El Guarco (a 152 metros) y Agrícola Piscis (a 78 metros). También señalaron la proximidad de la falla sísmica Aguacaliente.

No obstante, en su dictamen sobre la apelación de Mata, Tattenbach incluyó la opinión del Colegio de Geólogos, el cual concluyó que no hay evidencia de una posible ruptura de la falla o sus ramificaciones en el terreno.

Desde mayo de 2023, la Gerencia de Infraestructura de la CCSS refutó los cuestionamientos formulados por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la jerarca de la institución, Marta Esquivel, sobre el lote en El Guarco.

“De los múltiples y detallados estudios técnicos realizados al terreno, ninguno indica que no sea apto para la construcción del hospital”, señala un documento firmado por el ingeniero Jorge Granados Soto, gerente de Infraestructura de la Caja.

