OMS no decretará confinamientos con firma de tratado de pandemias

Es falso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) pretenda ordenar confinamientos en los países miembros con la firma del tratado internacional de pandemias, como lo asegura erróneamente una imagen que circula en redes sociales.

La publicación sugiere que dicho tratado conferiría a la OMS poderes y facultades que afectarían las libertades individuales y la soberanía de naciones como Costa Rica. Incluso, afirma falsamente que esa organización podría imponer la vacunación obligatoria.

Además, advierte que el tratado se aprobaría sin comprobación científica o evaluación por parte de un comité de expertos, lo que supuestamente haría que los cierres de comercios sean una respuesta permanente a las pandemias.

Sin embargo, Tedros Adhanom, director de la OMS, explicó que ese tratado no otorgará a esa organización ningún poder sobre un Estado o individuo. Por el contrario, aclaró que solo se implementará en los países que voluntariamente decidan firmarlo, ajustándose a su propia legislación.

“La OMS no impuso nada a nadie durante la pandemia de la covid-19. Ni confinamientos, ni mandatos de mascarillas, ni mandatos de vacunas. No tenemos el poder para hacer eso, no lo queremos y no estamos tratando de conseguirlo”, explicó Adhanom durante un discurso, el pasado 12 de febrero, en la Cumbre Mundial de Gobiernos.

“Nuestro trabajo es apoyar a los gobiernos con orientación, asesoramiento y, cuando sea necesario, suministros basados en evidencia, para ayudarlos a proteger a su gente. Pero las decisiones son de ellos (los Estados) y también lo es el acuerdo sobre la pandemia”, añadió.

Es falso que la OMS pretende controlar y ordenar confinamientos en los países miembros con la firma del tratado internacional de pandemias.

Impacto en Costa Rica

La Cancillería confirmó que, actualmente, Costa Rica participa en la revisión y negociación de ese acuerdo. Aunque, hasta la fecha, no se ha adquirido ningún compromiso, pues no existe un documento de consenso.

Por su parte, el Ministerio de Salud explicó que ese documento se encuentra en una fase de negociación y todavía no hay nada definitivo.

“No es posible determinar si el documento será adoptado hasta que esté finiquitado, ya que se requiere de una revisión integral del mismo. Como es habitual en documentos internacionales de este tipo, en caso de ser adoptado por la Administración, aún deberá someterse a ratificación por parte de la Asamblea Legislativa”, aclaró Salud, ante una consulta de este diario.

¿En qué consiste el tratado?

El tratado consiste en un conjunto de acuerdos que los países miembros asumirán para fortalecer su seguridad y su sistema de salud frente a posibles nuevas pandemias.

Este compromiso se centra, especialmente, en reforzar la prevención de enfermedades, capacitar al personal sanitario y asistencial; invertir en investigación y desarrollo; garantizar el acceso a vacunas y medicamentos; así como facilitar el intercambio de información, tecnología y muestras biológicas, entre otros aspectos.

Según Adhanom, el borrador del acuerdo está disponible en el sitio web de la OMS para cualquier persona interesada en consultarlo.

Consenso

En diciembre del 2021, los Estados miembros de la OMS se reunieron en Ginebra, Suiza, y acordaron la formulación de un tratado internacional sobre preparación y respuesta ante pandemias. Este pacto, de carácter legalmente vinculante, busca promover la colaboración entre los países para garantizar la seguridad mutua frente a amenazas pandémicas.

Los países establecieron como fecha límite mayo del 2024, para la finalización del acuerdo, con la intención de adoptarlo durante la Asamblea Mundial de la Salud, programada para el mismo mes.

A pesar de los avances logrados, el tratado aún no ha entrado en vigencia debido a las diferencias en discusión entre los Estados miembros, quienes buscan alcanzar un consenso. Se están llevando a cabo negociaciones adicionales para llegar a un acuerdo.

LEA MÁS: Ningún ‘tratado de la OMS’ sobre pandemias estará por encima de la Constitución de Costa Rica

La Nación ofrece de forma gratuita todos los artículos del proyecto #NoComaCuento. Si quiere suscribirse a este diario, haga clic en este enlace.

Usted puede formar parte de este proyecto enviándonos información que le parezca falsa o poco confiable al WhatsApp 6295-9070 o al correo nocomacuento@nacion.com.