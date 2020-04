“No es cierto. Para realizar esta investigación el Micitt no ha contemplado darle $1 millón a la empresa Speratum ni a ninguna otra entidad. Además, el Micitt no puede asignar y no asignará fondos para investigación, desarrollo, transferencia tecnológica o innovación a ningún ente público o privado sin que exista una previa convocatoria pública”, explicó la viceministra de Ciencia y Tecnología, Paola Vega.