“Desafortunadamente, en Costa Rica, no contamos con una legislación laboral que regule expresamente la figura de la descentralización productiva o tercerización. Al no existir en el Código de Trabajo una norma que regule esa figura, ni al existir una ley especial, por supuesto, nos encontramos ante una figura que legalmente no está prohibida, pero que no tiene normas que den claridad a todas las partes sobre cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de los jugadores dentro de esta figura”, expresó Durante.