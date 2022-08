Hija de Elena Téllez: ‘Gracias por levantar tu voz’

Luisa Ríos Téllez, hija de Elena Téllez, habló en nombre de su madre, a la que agradeció por todo su sacrificio y su ejemplo. Foto: Albert Marín

Luisa, la hija de Elena Téllez, fue quien habló en nombre de su madre y en el suyo propio durante el histórico acto de disculpa por parte del Estado a la extrabajadora del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quien fue víctima de discriminación y explotación laboral.

“Gracias mamá por cederme el honor de expresar su sentir. Es un día muy especial y relevante no solo para mi familia sino también para reflexión del país. A sus 78 años, mi mamá no pierde su esencia y continúa siendo un símbolo de motivación para muchos. Ha sido además de valiente, resiliente. Hoy se reconocen sus acciones como mujer”, introdujo Luisa Ríos, para luego dirigirse a su progenitora, al recordar los muchos años de sacrificio, con horas interminables de trabajo por 11 días seguidos en albergues del Patronato.

Estado de Costa Rica se disculpa con Elena Téllez por explotación laboral y discriminación de género

“Madre, soy testigo de la entrega a tu trabajo. Siempre te vi alistando los niños , correr para ir a citas médicas, llenando bitácoras preparando festejos; recuerdo haber pasado en el albergue en esas fechas.

“No dormías lo necesario para estar pendiente de todos. Tu salud se vio afectada, la presión también; solo dormías tres horas. Hoy reconozco que tuviste un compromiso legal con la sociedad, además, admiro que no hayas ofendido a nadie ni usado la violencia para que tu caso haya sido tomado en cuenta. No nos veíamos en once días y luego un fin de semana que pasaba muy rápido.

“Hoy estás siendo ejemplo, representás todas esas mujeres jefas de hogar, a los hijos de tus compañeros del PANI. Tu vocación ha sido cuidar de los otros con una entrega impresionante”, expresó la hija, de 36 años.

“Ahora, Elena, es importante que se reconozca tu valor y la huella que has dejado en los niños, niñas y adolescentes. Estoy orgullosa de vos, no tenes una idea, mamá. Quiero que disfrutés este momento, que cada momento de angustia que pasó en esos años sea recompensado. Hoy y siempre llevaré con orgullo tu nombre. Gracias por levantar tu voz”, concluyó.

Luisa Téllez comenzó su lucha en 2003 y llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, este año, llamó la atención al Estado de Costa Rica y pidió correctivos.