“El trabajo remoto se consolidó como uno de los grandes protagonistas de la transición a la nueva normalidad, a tal punto que se ganó su propio eslogan: “Work is where the wifi is” (“Trabajo es donde hay wifi”). Según un informe de Foro Económico Mundial, el 84% de los empleadores están preparados para digitalizar rápidamente los procesos de trabajo, incluida una expansión significativa del trabajo remoto, con el potencial de mover el 44% de su fuerza laboral para operar de forma remota. Un 50% significativo también indica que están listos para acelerar la automatización de trabajos en sus empresas.