“Me desabrocha el pantalón, me sube la blusa y me empieza a palpar el estómago. Él me dice: ‘Ahora sí, acuéstese boca abajo y se hace a la orilla porque la camilla es muy grande y no llego a revisarla’. Luego, me sube la blusa de nuevo, me baja el pantalón y después me empieza a tocar las nalgas.