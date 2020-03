"Yo solo hice lo que mis padres me enseñaron. Me siento muy orgullosa por el reconocimiento. Yo le dije al chiquito que era mucho dinero y me preocupé que alguien se la quitara, por eso se la guardé y esperé a que llegara con su mamá”, dijo Chaverri al recibir el certificado de honestidad que le entregó la Junta de Protección Social (JPS).