Solo Alajuelita tendrá ley seca para estas elecciones

Alajuelita, en San José, es el único cantón que hasta el momento ha confirmado la aplicación de la llamada ley seca el domingo 6 de febrero, con motivo de las elecciones presidenciales. Así lo comunicó la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

“Hasta hoy jueves 3 de febrero, 84 (toma en cuenta cantones y concejos de distrito) no aplicarán la ‘ley seca’, mientras uno sí prohibirá el expendio de bebidas alcohólicas en esta elección presidencial. Las restantes no nos han informado al respecto”, indicó la organización en un comunicado de este jueves.

Alajuelita aplicará la restricción hasta las 6 p. m. del domingo, cuando finalicen los comicios.

La UNGL explicó que en caso de que los concejos municipales no tomen un acuerdo en la aplicación de la ley o no esté incluido en el Reglamento del gobierno local, “se aplicará la no prohibición de venta de licores en los cantones”.

La Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico del 24 de junio de 2012, dejó en manos de cada municipalidad la potestad de regular la comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor, los días que se celebren actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales.

Además, de acuerdo con el artículo 14, se pueden imponer sanciones a quienes incumplan, con una multa de entre uno y diez salarios base.

“Cabe resaltar que esta ley, permite a las Municipalidades tomar decisiones sobre sus territorios, pues las autoridades locales son quienes conocen mejor las prioridades y tradiciones de cada cantón durante las elecciones presidenciales de nuestro país que se efectuarán el próximo domingo 6 de febrero”, comentó la directora ejecutiva de la UNGL, Karen Porras Arguedas.

Aún falta que los cantones de La Unión, Sarapiquí, Quepos, Golfito y Talamanca informen si aplicarán la medida o no.

