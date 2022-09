Revisión Técnica: ¿Cambiarán las pruebas con el nuevo operador?

Si la escogencia del Gobierno queda en firme, la empresa alemana Dekra asumirá el servicio de inspección técnica vehicular en todo el país en aproximadamente dos meses. Antes, hay pendientes de resolver varios recursos de apelación contra ese proceso.

La compañía resultó seleccionada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para operar mediante la modalidad de permisionario de uso en precario, por lo que brindará la atención en las mismas estaciones y con los mismos equipos con los que hasta el 15 de julio trabajó la española Riteve SyC.

Sobre Dekra se sabe que tiene en su experiencia más de 188 millones de revisiones realizadas en distintos países. En cada uno utiliza distintas mediciones.

En el caso de Costa Rica, el pliego de condiciones publicado para hacer la selección, establece que la compañía deberá regirse por el Manual de Procedimientos para la Revisión Técnica de Vehículos Automotores en las Estaciones de RTV, del 1.° de enero del 2015.

Eso significa, que las pruebas que implemente deberán ser similares a las que venía realizando la empresa española hasta el cese de operaciones, el 15 de julio pasado.

“La inspección técnica vehicular es un servicio que es fiscalizado y autorizado por las autoridades públicas, no es algo que determine unilateralmente una empresa, no es un servicio privado que ellos pueda ofrecer y determinar unilateralmente; existen manuales ya formalizados y aprobados por los órganos competentes que dicen cuáles son los elementos y rigurosidades con las que se inspeccionan los vehículos en este servicio y eso no va a cambiar”, afirmó la directora del Cosevi, Cindy Coto.

La empresa utilizará los mismos equipos y deberá realizar las mediciones establecidas en el Manual de Inspección Técnica, para aplicar nuevas mediciones debe pedir permiso al Cosevi. (Albert Marín)

El documento mediante el cual se llevó adelante el proceso de contratación también establece que “el MOPT, podrá modificar cuando sea pertinente, por motivos de seguridad vial o interés público, los aspectos a considerar en el proceso de inspección técnica vehicular, ya sea solicitando cambio de equipos de medición, nuevas tecnologías o nuevos procesos de procedimientos de inspección, infraestructura, entre otros, de tal forma que el Permisionario estará obligado a cumplir estas modificaciones, las cuales serán reconocidas en la tarifa”.

Revisión técnica no es ‘rocket science’ pero podría ser más compleja de lo que estima el MOPT

A pesar de que semanas atrás el ministro Luis Amador dejó abierta la posibilidad de revisar las mediciones que se incluyen en la inspección, la directora del Cosevi aseguró que de momento no se está valorando una modificación, aunque aclaró que la empresa eventualmente también podría solicitar variaciones.

Para eso se requiere que la empresa presente una serie de justificaciones sustentadas en insumos técnicos, que luego deben ser valoradas y aprobadas por la junta directiva.

Variación tarifaria Copiado!

Aunque el presidente Rodrigo Chaves y el ministro Amador, aseguraron durante el anuncio de la selección, que una de las ventajas de la compañía alemana sobre las otras interesadas es que no cobraría tarifa de reinspección en caso de defectos leves, la directora del Cosevi aclaró que ese componente debe ser validado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

Según explicó, una vez que la empresa presente la documentación y se acredite la información de la compañía ante ese ente regulador, la Aresep determinará cómo funcionará el tema tarifario.

Tarifas por revisión técnica vehicular bajarán hasta 49% desde este viernes

“Dentro de las condiciones que se evaluaron en el proceso la empresa no tenía un cobro aparejado a la reinspección de un solo componente, cuando empiece tiene que iniciar un proceso ante la Aresep para la determinación de las tarifas teniendo como tope la que está ahorita”, explicó.

Actualmente, la empresa seleccionada se encuentra en procesos de revisión de las condiciones, equipos, así como los temas legales y operativos.

Contraloría se declara incompetente para resolver apelación contra revisión técnica

Dekra deberá brindar el servicio en las 13 estaciones fijas y cuatro móviles, con los que Riteve prestaba servicio en el país. No obstante, Coto informó de que se tiene previsto que el inicio de actividades sea paulatino, por lo que no descartó que en los primeros días no estén habilitadas todas las sedes.