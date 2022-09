Empresas apelan ante MOPT selección de nuevo operador de revisión técnica

La selección de la empresa alemana Dekra como operador del servicio de revisión técnica vehicular fue objeto de recursos de apelación que llegaron hasta el escritorio del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.

Aunque no detalló el número de gestiones ni las empresas que las presentaron, la directora del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Cindy Coto, confirmó a La Nación la recepción de estas acciones recursivas.

Según la funcionaria, será el ministro Amador quien resuelva los recursos, pese a su doble condición de presidente de la Junta Directiva del Cosevi (en donde participó del proceso de selección) y de jerarca del MOPT, donde como superior le correspondería resolver estos actos administrativos.

El jerarca Luis Amador será quien deba resolver los recursos presentados ante su despacho. (Lilly Arce Robles.)

“Los insumos técnicos que se requieren están basados en las decisiones de la Junta Directiva, que fueron los que participaron en el proceso (de selección). Es un proceso integrado donde la comisión evaluadora tiene criterios técnicos y la Junta Directiva es la que ha dado dictámenes, pero quien firma es el ministro en su doble condición, es él el que formaliza el acto administrativo”, explicó la directora del Cosevi.

La funcionaria sostuvo que de momento no se pueden referir a las consideraciones de fondo que pesaron en la selección de la firma alemana, hasta que se resuelvan las apelaciones.

Contraloría incompetente Copiado!

El lunes, la Contraloría General de la República (CGR) también confirmó la recepción de una apelación por parte de la empresa sueca Opus Group contra la escogencia que hizo el Gobierno. No obstante, este jueves, el órgano contralor dio a conocer el rechazo a ese recurso “por inadmisible”, pues considera que no es competente para conocerlo porque la escogencia no se dio mediante una licitación pública sino como un permiso de uso en precario, no regulado en la Ley de Contratación Administrativa.

Revisión técnica: empresa sueca presentó apelación por selección de nuevo operador

El miércoles, el ministro Luis Amador había dicho, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la resolución de esos recursos quedaría en manos de la Contraloría, por lo que no podía referirse a esos reclamos.

Contraloría previene a ministro de que contratación para revisión técnica debe apegarse a criterios técnicos y legales

Durante el proceso de contratación, ya la CGR había indicado en respuesta a otras gestiones, que no tenía competencia en este caso por no corresponder a una licitación pública .

En 60 días Copiado!

La selección de Dekra para operar bajo el modelo de permisionario fue anunciada por el Gobierno el miércoles anterior, tras completar un proceso en el que participaron 11 firmas y consorcios nacionales e internacionales. La estimación del MOPT es que esta nueva empresa comience a brindar servicio en aproximadamente 60 días.

La operación de la alemana se deberá concentrar en las mismas estaciones y con los mismos equipos con los que Riteve SyC brindó atención durante 20 años y que pasaron a manos del Estado el pasado 15 de julio.

La directora del Cosevi aseguró que pese los recursos de apelación, no se han confirmado cambios en los cronogramas anunciados.