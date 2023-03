Premio del Acumulado: Sorteo ha repartido ¢4.500 millones en últimos 15 meses

El juego del Premio Acumulado que ha enloquecido en las últimas semanas a jugadores de chances y lotería, ha repartido en los últimos 15 meses un total de ¢4.580 millones.

La suma es cercana, por ejemplo, al costo de ampliar La Angostura, en la entrada a Puntarenas, proyecto que fue estimado en ¢4.000 millones. Con ese monto, también se podrían construir, por ejemplo, 70 casas de interés social que cuesten el tope máximo, fijado en ¢66 millones.

Al hacer un recuento de enero de 2022 a marzo de 2023, la bolita con la palabra acumulado ha salido de la tómbola en 12 ocasiones. En este año, se ha dejado ver dos veces, la primera, el 15 de enero, cuando premió con ¢390 millones y, la segunda, el 19 de febrero, cuando la serie ganadora no salió de la Junta de Protección Social (JPS), por lo tanto no se vendió y de ahí que no hubiera ganador.

Otro caso particular se dio en noviembre de 2022, cuando el juego ya había llegado a su sorteo 20 sin que saliera “acumulado”, por lo que, según las reglas, los ¢600 millones sumados para ese momento se repartieron entre 60 ganadores, cada uno de ¢10 millones.

Esta imagen, de agosto de 2018, revela la gran bolsa para ese momento. Sin embargo, la más grande se pagó en 2020.

Durante estos 15 meses, el menor monto pagado por este juego fueron ¢120 millones y el mayor ¢540 millones, significativamente inferior a la bolsa que se tiene para este viernes, cuando hay ¢975 millones.

Pero el premio puede seguir creciendo si la bolita vuelve a negarse a salir de la tómbola. Podría incluso seguir en aumento hasta el sorteo 20, pues para el 21 tendría que repartirse el monto como ocurrió en noviembre.

En toda la historia del juego, la bolsa más grande fue la de febrero de 2020, que fue de 1.517 millones, antes de que se modificaron las reglas del juego, en 2021.