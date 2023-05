¿Piensa tramitar la visa para visitar Estados Unidos? Tome nota porque el precio subirá en junio

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció cambios en los precios de ciertas visas a partir del sábado 17 de junio, en lugar del 30 de mayo como se había anunciado anteriormente.

Si usted desea viajar al país norteamericano, tome en cuenta los siguientes cambios:

La tarifa de visas para negocios o turismo (B1/B2 y tarjeta de cruce fronterizo) y otras visas de no inmigrante que no se basan en peticiones pasará de $160 a $185.

Además, el precio para ciertas visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales (visas H, L, O, P, Q y R) aumentará de $190 a $205 dólares.

El documento para comerciante de tratados inversionista de tratados y solicitantes de tratados en una ocupación especializada (categoría E) aumentará de $205 a $315.

Por otro lado, las tarifas consulares no se ven afectadas por esta regla, incluida la exención de la tarifa requerida para la residencia por dos años para ciertos visitantes de intercambio.

LEA MÁS: ¿Cómo adelantar la cita de visa de Estados Unidos para no esperar un año?

El órgano estadounidense menciona que “las visas de trabajo y turismo son esenciales para la política exterior del presidente Joe Biden, y reconocemos el papel fundamental que desempeñan los viajes internacionales en la economía de Estados Unidos”. También informaron que los solicitantes que reservaron sus citas para la visa antes de la fecha del cambio no pagarán ningún costo adicional.

Además, “las tarifas de las visas de no inmigrante se establecen en función del costo real de proporcionar servicios de visa de no inmigrante y se determinan después de realizar un estudio del costo de estos servicios”.

El Departamento de Estado utiliza una metodología de Costos Basados en Actividades (ABC) para calcular, cada año, el costo de brindar servicios consulares, incluidos los servicios de visa. Las tarifas para la mayoría de las visas de no inmigrante que no se basan en peticiones se actualizaron por última vez en el 2012 y algunas otras tarifas de visas de no inmigrante se actualizaron por última vez en el 2014.

El costo de la visa de turismo para viajar a Estados Unidos aumentará de $160 a $185. Los otros tipos de visa también subirán de precio.

Según informó la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica en enero pasado, dicha delegación procesa 39 tipos de visas y recibe cerca de 8.000 solicitudes al mes. Cynthia Telles, embajadora estadounidense, precisó que en el 2022 se tramitaron más de 80.000 visas, que equivalen a dos veces la capacidad del Estadio Nacional.

Toda persona costarricense que quiera visitar Estados Unidos debe contar con una visa. Se trata de la visa de visitante B-1 o B-2 que se brinda para las personas que viajan de manera temporal, ya sea por turismo, estudio, trabajo o por razones médicas.

Para obtener más información sobre las tarifas de visas, puede visitar la página electrónica de la Oficina de Asuntos Consulares (travel.state.gov) y en el sitio web de la embajada y consulado de los Estados Unidos en nuestro país.