Pasaporte biométrico: Migración lo tramita de emergencia si fecha de viaje está cerca

Vista interior del nuevo pasaporte biométrico que empezó a emitirse desde el pasado 7 de marzo. Si bien el BCR no está tramitando el documento en la actualidad, los interesados pueden sacar citas en Migración, Correos de Costa Rica, o consulados del país. Foto: Cortesía.

Ante los inconvenientes sufridos por el Banco de Costa Rica (BCR) para tramitar el nuevo pasaporte biométrico, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) implementó un servicio para los usuarios que requieran tramitar su documento de viaje con urgencia.

La DGME habilitó el correo electrónico pasaportes@migracion.go.cr para personas urgidas de obtener el documento para casos de viajes cercanos en el calendario. Así lo confirmó, este martes, la Dirección al tiempo que recordó que el portal de citas www.migracion.go.cr también está disponible.

Los interesados también pueden solicitar citas en Correos de Costa Rica mediante el centro de llamadas 1311 y en la página de dicha empresa estatal. No obstante, la disponibilidad de entrevistas es variable y depende de la demanda del servicio en cada sucursal de forma que los tiempos de espera pueden aumentar.

El Banco de Costa Rica (BCR) confirmó este martes la suspensión, por segunda semana, de todos los trámites de pasaporte en sus sucursales mientras se estabiliza la nueva plataforma diseñada para la confeccion del nuevo documento de viaje. Todavía no detalla cuándo se normalizará ese servicio.

Según esa entidad, los clientes que contaban con cita programada para esta semana serán contactados para notificarles personalmente y coordinar una reprogramación.

“Se recuerda a la opinión pública que la DGME ha indicado que está en posibilidad de atender solicitudes urgentes de pasaporte en su Sede Central en La Uruca, para lo cual ha puesto a disposición el correo electrónico pasaportes@migracion.go.cr , con el fin de realizar la coordinación respectiva”, explicó el BCR que atiende de 500 a 600 solicitudes diarias de pasaportes según sus estadísticas.

Algunas personas hicieron visible su molestia y frustración en redes sociales de nacion.com por los inconvenientes sufridos.

“Es increíble, yo tenia cita el 3 marzo y me meto a la plataforma para sacar otra, llamo y no tienen campo. Debería el BCR dar las citas a quienes las teníamos programadas”, se quejó Carmen Gutiérrez. “Un desastre ha sido este tema. Citas perdidas porque se llega y no sirve el sistema”, señaló Mónika Álvarez.

La Dirección de Migración anunció que, a partir del 7 de marzo, entró en operación el Sistema de Documentos Migratorios para tramitar el nuevo pasaporte biométrico. Esa plataforma la utilizan otras entidades autorizadas para realizar el proceso: Correos de Costa Rica, el BCR y los consulados del país.

El lunes anterior, usuarios de la sucursal en Grecia de Correos se toparon con la sorpresa de que la plataforma estaba dando error cuando personas vestidas de blanco o con colores muy claros se tomaban la foto. Debido a ellos, muchos tuvieron que irse a cambiar o pedir a allegados que les llevaran otro atuendo.

[ Pasaporte biométrico: personas con ropa blanca corrieron a cambiarse para poder tomarse foto ]

Según la DGME, del 23 de febrero al 1.° de marzo, se realizó un plan piloto con la nueva plataforma. Concluido ese proceso, el pasado 2 de marzo se desconectó el anterior Sistema de Pasaportes (SISPAS) al cabo de 10 años de operación.

El nuevo documento para viajes internacionales cuesta $75 más ¢250 de timbres. Tiene vigencia por diez años en vez de seis como los actuales y está equipado con un chip con datos biométricos e información personal. Incluye también las últimas tendencias de movilidad a nivel global, ya que sus medidas de seguridad impiden la falsificación y alteración de la información.