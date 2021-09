Nuevo parque de Puntarenas quedó a oscuras desde hace un año por deuda municipal

Obra nació como un espacio paisajístico al lado del muelle de cruceros, para el disfrute de los turistas nacionales y extranjeros.

El recién construido parque El Muellero, ubicado sobre el paseo de los Turistas, en Puntarenas, ha quedado a la deriva, pues desde hace un año permanece sin servicio eléctrico.

La Municipalidad dejó de pagar las facturas de luz desde mediados de 2020 con el argumento de que la mayoría de lámparas fueron destruidas por vándalos.

La obra costó ¢1.200 millones y fue contratada por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y financiada con los fondos del canon que paga la concesionaria del puerto de Caldera.

El extenso espacio de 800 metros frente al mar se levantó para recibir a cruceristas con espectáculos de colores de luces led.

El principal atractivo del parque era iluminar las palmeras, esculturas y estructuras de concreto que lo componen, pero ahora eso solo se podrá lograr con una nueva inversión que se le está pidiendo al Estado.

Wilber Madriz, alcalde puntarenense, reconoció que el parque dejó de tener electricidad a escasos meses de su inauguración en febrero del año anterior, pero le atribuye toda la culpa a la delincuencia.

“Está suspendida la electricidad porque unos vándalos hicieron unos daños en lámparas y entonces es inconveniente que tenga electricidad por aquello de un circuito”, manifestó.

Madriz dijo no saber cuánto costará reponer las más de 30 luminarias que se encuentran dañadas, pero afirmó que en el nuevo presupuesto extraordinario “se metió una platica” para eso, aunque no detalló cuánta.

Además, señaló que no lograron localizar a los “cavernícolas” que rompieron las luces, por lo que tampoco se ha podido sentar responsabilidad por los hechos, a un año de haber ocurrido.

El jerarca municipal atribuyó los actos a los habitantes de calle y a personas adictas.

“La empresa que construyó ahí nos dio unos repuestos, pero son insuficientes para la cantidad de lámparas que dañaron, (...) ahora hay que hacer otro inventario para ver si no han dañado más”, declaró Madriz.

El alcalde aceptó que el sitio ha sido tomado por vendedores ambulantes, pero lo justificó argumentando que en Puntarenas la situación de empleo es más grave que en todo el país.

Por ahora, dijo, no tomará acciones para resolver el problema hasta que le transfiera más capital.

“La idea fue no pagar (los recibos de luz) para que no conectaran la electricidad. La deuda en realidad no es mucha”, declaró el jerarca municipal, sin dar cifras.

Durante épocas de festejos especiales el bulevar se iluminaría de colores característicos. Por ejemplo, el blanco, azul y rojo durante el mes de la Independencia.

Temporada de cruceros

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) comunicó que el pasado 1.° de setiembre, el país reactivó el turismo de cruceros para la temporada 2021-2022, como una medida para estimular la industria turística y el empleo en zonas costeras, como Puntarenas.

Los pasajeros que escogen desembarcar en el puerto realizan actividades que generan divisas para el comercio local, beneficiando a transportistas, guías de viaje, dueños de restaurantes, artesanos y más.

“Cada crucerista gasta en promedio $137 por día, lo que significa un importante impacto en la reactivación de la economía local de las comunidades costeras”, explicó Gustavo Segura, jerarca de la cartera.

Sin embargo, el paseo de los Turistas recibirá a los extranjeros con el parque a oscuras, lo que podría restar atractivo.

El alcalde Wilber Madriz dijo que no importa que el parque El Muellero se encuentre sin luz, ya que ahí estará el alumbrado público para iluminar el camino.

“Mientras no tengamos los recursos, no podemos hacer nada”, concluyó.

