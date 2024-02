Nueve cantones de la GAM con severa restricción de acceso al agua

Nueve cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) encabezan el listado de lugares donde se rechaza el mayor porcentaje de nuevas solicitudes de agua potable en el país, según un estudio elaborado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

En estos cantones, en promedio, cuatro de cada 10 peticiones de suministro son rechazadas, y en algunos casos, esta condición se presenta en la mitad de los casos atendidos.

Se trata de Aserrí, Moravia, Goicoechea, Tibás, Acosta, Montes de Oca, Desamparados, Coronado y Curridabat. A estos se suma Parrita, en el Pacífico central, donde el promedio también supera el 40%.

En el listado dado a conocer por la Aresep destaca el caso de Aserrí, donde el promedio de rechazo es de 75%. No obstante, el regulador general, Eric Bogantes, explicó que esto podría responder a que parte del cantón es abastecido por el acueducto municipal, del cual no se tuvo datos, por lo que el alto promedio de rechazos de parte del AyA podría deberse a que las gestiones fueron denegadas porque no corresponde a este ente el servicio en esa zona.

Según el informe de la Aresep, las razones más frecuentes para el rechazo de las solicitudes incluyen la poca factibilidad del servicio, la falta de capacidad hidráulica, incumplimientos de requisitos por parte de los usuarios y problemas ambientales.

Los cantones de Tibás, Moravia y Goicoechea, que recientemente se vieron afectados por la contaminación del agua, están entre los que tienen menos disponibilidad. (Cortesía AyA)

El regulador general advirtió de que, en el caso de la GAM, uno de los motivos del faltante está vinculado con el desperdicio que el AyA no ha logrado resolver en años.

“En San José llegan 2.500 litros por segundo del acueducto Orosi, con un nivel de pérdidas del 50%. Se está desperdiciando la mitad del agua que llega. Si se redujera esa agua no contabilizada, habría más disponibilidad del recurso”, destaca el regulador.

El AyA tiene estancado desde el 2015 un proyecto denominado “Reducción del agua no contabilizada y mejoramiento de la eficiencia energética” (RANC-EE), con el cual busca reducir las fugas y optimizar sistemas para evitar el despilfarro de agua potable.

El presidente ejecutivo del AyA, Juan Manuel Quesada, aseguró, ante las consultas de este diario, que el tema de las disponibilidades de agua responde a la falta de capacidad que ha tenido esa institución de planificar y ejecutar proyectos.

“En este momento, estamos haciendo un análisis de la cartera de proyectos para priorizar su ejecución. Al mismo tiempo, estamos trabajando en otras soluciones que permitan promover la inversión en el corto plazo”, dijo.

La semana anterior, Quesada quien asumió esa entidad hace un mes, aseguró que espera tener una lista de prioridades y un plan de acción para finales de marzo.

El coordinador del estudio, Gabriel Villalobos, explica que el Reglamento de Prestación del Servicio establece varios motivos para rechazar solicitudes, como incumplimientos legales, problemas de red interna, emergencias, incapacidad para corregir deficiencias en el sistema interno o solicitudes en áreas protegidas o técnicamente inviables.

Carlos Chacón, director de Atención al Usuario y coordinador del estudio, subrayó que, al tratarse de un derecho humano, los operadores deben garantizar no solo el acceso al agua, sino también su calidad y suministro continuo. Chacón instó a los prestadores del servicio a atender las razones de los rechazos en ciertas zonas y considerar las dinámicas de desarrollo y planificación territorial para dirigir sus esfuerzos.

“Si no se tienen datos sobre las tendencias en el desarrollo, principalmente inmobiliario, resulta difícil planificar y priorizar las inversiones y, como resultado, se puede dar un deterioro en la calidad, continuidad y prestación óptima de un servicio tan indispensable como el agua potable”, declaró.

Detalle de afectación

De acuerdo con el estudio, el porcentaje nacional de rechazo de solicitudes en el año de análisis (2022) fue de 22,8%. Esa cifra incluyó los trámites ante la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), AyA y Asadas.

No obstante, la ESPH indicó que, en su caso, el porcentaje de los rechazos fue de 8,9%, pues solo atienden tres cantones de la provincia de Heredia. Añadieron que las razones de rechazo, en su caso, tienen que ver principalmente con zonas de restricción por ley, como lo son nacimientos de agua y zonas de protección hídrica, entre otras.

En el caso de las Asadas, se estima que el porcentaje de negativas fue de 9,7%, pero en algunas regiones alcanza hasta el 20,7%.

Cantones con mayor número de rechazos

Al analizar las provincias, el informe destacó que Cartago, Alajuela y San José presentaron niveles de rechazo de solicitudes de servicio superiores al porcentaje nacional, llegando al 32,99%, 28,07% y 27,88% respectivamente, mientras que en Heredia, el porcentaje de rechazo fue del 12,39%, siendo la provincia con menor cantidad de negativas.

En el caso de los sectores, la investigación detalló que el 19,14% de las solicitudes de servicio relacionadas al sector empresarial fueron rechazadas, y de estas, las catalogadas como hoteles y similares presentan el mayor porcentaje de rechazo, con un 34,26%.

En el caso de las peticiones para el sector vivienda, los conjuntos residenciales vieron denegadas seis de cada 10 peticiones; en condominios, la mitad de gestiones fueron rechazadas y en apartamentos, el promedio fue de 34%.

De acuerdo con datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), la Cámara Costarricense de la Construcción y el Consejo de Desarrollo Inmobiliario, hay 2.561 proyectos constructivos varados por falta de disponibilidad del recurso. Estas obras representan una inversión de $510 millones, según una encuesta a desarrolladores.

El regulador general advirtió de que no se deben seguir tolerando estas cantidades de rechazo, pues el acceso al agua es un derecho humano, y la negación de este afecta otros derechos indispensables como la salud y la vivienda digna.

La situación crítica que enfrenta el país en relación con la disponibilidad de recurso hídrico ya ha sido advertida en el pasado por la Aresep, que, entre otras cosas, ha cuestionado la capacidad del AyA en la ausencia de proyectos prioritarios para asegurar la disponibilidad y continuidad del servicio. Asimismo, la Defensoría de los Habitantes también ha hecho un llamado para garantizar la continuidad y calidad del servicio.

Ese ente informó de que este lunes se encontraba analizando el informe presentado por la Aresep y, para este martes, se tiene prevista una reunión con autoridades del AyA a fin de que rindan cuentas sobre esta problemática.