“Las condiciones en temas de renovación no lo hemos conversado, sabemos que falta tiempo para eso. La administración definirá cuáles son los requisitos, como lo ha hecho siempre. El tema de los sectores y subsectores está definido y no le vemos inconveniente. Nos parece que hasta ahora se está poniendo sobre la mesa el tema más importante que venimos insistiendo y, es que no podemos hablar de sectorización como un tema operativo, hay que hablar como un todo y el tema de infraestructura es fundamental”, dijo Bolaños.