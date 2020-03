“Si tiene el virus, las personas tienen que cuarentenarse con su mascota, no pueden salir, no pueden dormir con su perro, no puede sacarlo a pasear ni darlo a otras personas a que lo saquen a pasear. Todos los implementos que utiliza el animal deben ser lavados con agua y jabón. En condiciones normales (sin estar contagiados del virus) hay que guardar reclusión, no ir a sitios públicos y evitar la aglomeración de personas; en condiciones en que la persona se enferma, el animal queda recluido al igual que el paciente”, manifestó el funcionario.