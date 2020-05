“Sería deseable que la Asamblea Legislativa hubiese adaptado las normas a las nuevas condiciones del matrimonio igualitario tal y como se hizo con el artículo 35 del Código de Familia en el punto de las pensiones alimentarias, pero el hecho de que no se haga (nueva legislación) no significa que los jueces no puedan ajustar el contenido de las normas a través de una interpretación evolutiva para garantizar derechos (...) La mayor parte del derecho de familia se pueden cumplir, siempre y cuando, el juez interprete que donde decía hombre y mujer, ahora dice los cónyuges o los esposos”, enfatizó el exjuez.