“Esperamos que esto sea un precedente para que los jueces no pretendan saltarse las normas, una persona que no es imparcial y que antepone sus creencias personales y religiosas ante un asunto de Derechos Humanos no debería ser juez. Esperamos que este caso sea un ejemplo, por dicha la Inspección Judicial está evidenciando este tipo de faltas”. agregó la mujer.