“Esa persona puede decir ‘diay no, yo no tuve la culpa, por consecuente deben condenar a la otra’. Pero resulta que el otro conductor es más espabilado, en el sentido negativo, entonces ofrece prueba o un testimonio falso. Eso puede enredar el asunto, y aquella persona en principio no se veía responsable de la colisión, se topa con la sorpresa de que quedaron absueltas las dos partes por un tema de duda”, explicó Sánchez.