Hoy hace 50 años: Karen Olsen recibe donación de terreno destinado al IMAS

Karen de Figueres, primera dama de la República y miembro del consejo directivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), recibió la donación de manos del señor Elí Black, presidente de la United Fruit Co. (Alonso_Tenorio)

Texto original publicado por La Nación el 15 de noviembre de 1972

Cinco manzanas de terreno fueron donadas por United Fruit Company, por medio de su subsidiaria, la compañía bananera de Costa Rica. El terreno no está en el área de Golfito, y permitirá iniciar un amplio programa de construcción de vivienda, dijeron funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), entidad que recibió la donación.

La ceremonia de entrega de este terreno fue llevada a cabo en el despacho de la primera dama de la República doña Karen de Figueres, en la casa presidencial.

Representando al IMAS estuvieron doña Karen de Figueres, directora del instituto con sus colegas Lic. Rafael Angel Rojas y don Gastón Kogan a quienes acompañaron el Lic Alexis Hernández auditor del IMAS, el Lic. Rogelio Fernández, jefe del departamento legal y el Lic. Luis Fernando Riba, jefe de Relaciones Públicas, ambos del instituto.

Hizo la donación el señor Elí Black, presidente de la United Fruit Co, a quien acompañó el señor Themas J. Mc. Caffery, gerente general de la compañía Bananera de Costa Rica, frente a los funcionarios del IMAS y trabajadores de la empresa.

En otras noticias: Copiado!

Piden a Consejo Universitario abrir plaza de director

El Lic. Guillermo Molina, director del Centro Regional Universitario de Liberia, se dirigió al rector de la Universidad, Lic. Eugenio Rodríguez Vega, para invitar al Consejo Universitario a que celebre reunión en Liberia y conozca el propio terreno, los problemas que confrontan esa entidad. A la vez pide que se saque a concurso la plaza de director, y señala que no está dispuesto a participar en el concurso. El texto de su carta, en lo que interesa, es el siguiente.

“Como no deseo que dicha visita se asocie con el interés que yo pudiese tener de continuar al frente de este centro, muy respetuosamente me permito manifestarle, que por interés en los procedimientos administrativos, sería conveniente que a principios de noviembre, se publique el concurso para la plaza de director de este centro regional, y que de una vez se sepa de antemano, que yo no concursaré, debido a que considero que ya cumplí con mi misión”.

“No omito manifestarle que me siento altamente agradecido con el Consejo Universitario, por haberme permitido adquirir un gran cúmulo de experiencias; y a usted por decidido apoyo moral en el desempeño de mis funciones, deseo manifestarle además que mi retiro de este centro no será óbice, para que yo pueda competir y ofrecer mis experiencias en el momento que se juzgue necesario, cuando, ya me haya reincorporado a mis funciones en la Facultad de Educación”.

Escuelas imparten tercer ciclo

El Ministerio de Educación Pública dispuso que en algunas escuelas del área metropolitana se imparta el tercer ciclo de enseñanza, que hasta ahora ha venido siendo responsabilidad de los colegios. El problema es que para el año entrante por lo menos 746 alumnos se quedarán sin campo en los colegios, según indican las estadísticas del Ministerio.

En la escuela España y en la escuela Fidel Tristán, se crearán algunas secciones para tercer ciclo y además se harán arreglos con el colegio Divina Pastora, a fin de que este absorba de 200 a 300 estudiantes.

En esta forma el Ministerio de Educación espera poder obviar el problema de la falta de espacio en los colegios.