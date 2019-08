“Este proyecto aunque tengamos viabilidad, diseño y financiamiento, no se podría arrancar si eso no sale, porque tenemos algunas zonas que están dentro del patrimonio natural del Estado; incluso, la planta potabilizadora y el terreno donde va la planta tiene un área que está dentro de la zona protectora La Carpintera y no hemos comprado el terreno porque si lo compramos y después no podemos usarlo ahí, sí nos vemos en problemas”, manifestó Astorga a los legisladores.