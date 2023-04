Gran acumulado de la JPS se resistió a salir de nuevo

Este viernes, la bolita con la palabra “acumulado” se quedó en la tómbola, tras el sorteo de los chances de la Junta de Protección Social (JPS).

Ahora, con el incremento de ¢30 millones, el premio asciende a ¢1.346 millones. Se volverá a jugar este domingo 2 de abril, a las 7:30 p. m.

Para ese día, en la tómbola habrá dos bolitas que tendrán la palabra “acumulado” y 25 esferas con premios extra.

El acumulado continúa creciendo y ya alcanzó una de las cifras más altas. Foto tomada de Facebook de la JPS.

¿Cuánto más puede crecer el acumulado? Copiado!

Para el domingo, será el sorteo número 18 del premio que se juega actualmente, si la bolita sigue negándose a salir, al llegar al sorteo 21 se rifará el monto total y se dividirán en 60 partes iguales, para lo cual se sacarán 60 bolitas de serie y número y cada una de esas combinaciones se repartirá entre 15 fracciones.

Esos premios se repartirán entre todas las fracciones de las 60 combinaciones de serie y número de cada emisión.

El jugoso botín podría crecer cuatro sorteos más y llegar hasta los ¢1.406 millones.

En los últimos 15 meses, el acumulado ha repartido un total de ¢4.580 millones.

Y al hacer un recuento de enero del 2022 a marzo del 2023, la bolita con la palabra “acumulado” ha salido de la tómbola en 12 ocasiones.

Durante ese tiempo, el menor monto pagado fueron ¢120 millones y el mayor ¢540 millones, significativamente inferior a la bolsa que se tiene para el próximo domingo.

Este año, el acumulado se ha dejado ver dos veces: la primera, el 15 de enero, cuando premió con ¢390 millones y, la segunda, el 19 de febrero, día en que la serie ganadora no salió de la JPS; por lo tanto, no se vendió y no hubo ganador.